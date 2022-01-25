Ульяновск, , 14:07 — REGNUM В Ульяновской области среди педагогических работников в середине февраля стартует региональный конкурс «Дистанционный учитель». Об этом сообщает областное министерство просвещения и воспитания.

За компьютером Иван Шилов © ИА REGNUM

Состязания будут проводиться на основании распоряжения ведомства, подписанного 21 января 2022 года. В министерстве поясняют, что конкурс «инновационного опыта» «Дистанционный учитель» будет проводитися среди педагогов общеобразовательных организаций.

«Для повышения качества образовательных услуг, создания условий для получения качественного и доступного образования, а также внедрения образовательных программ, реализуемых с применением с применением электронного обучения и дистанционных технологий на территории Ульяновской области», — говорится в распоряжении минпросвещения.

Конкурс организуют в два этапа с 24 февраля по 13 мая 2022 года. На первом этапе проведут экспертизу представленных материалов, затем состоится серия открытых онлайн-уроков.

По итогам конкурса ожидается, в частности, формирование банка учебно-методических комплексов и внедрение результатов практических исследований в учебный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области при ухудшении эпидемической обстановки школьников могут перевести на дистанционный формат обучения.