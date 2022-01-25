ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям боевиков ИГ*
* ИГ — запрещённая в России организация
Багдад, 25 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. ВВС Ирака нанесли серию авиаударов по тайным укрытиям боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее Багдада. Об этом 25 января сообщает информационное агентство Shafaq.
U.S. Air Force
Вертолёт ВВС Ирака
По данным журналистов, целью рейда стала база боевиков в районе аль-Тармия.
«В результате последовательных авиаударов были убиты шесть членов террористической ячейки в сельской местности в районе городов Аль-Укаили и Аль-Таби в районе Аль-Тармия», — сообщил источник агентства в службах безопасности Ирака.
Отмечается, что операция проводится в ответ на серию нападений, предпринятых боевиками по всей территории Ирака.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.