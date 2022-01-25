Сочи, Краснодарский край, 25 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе. Об этом 25 января сообщается на сайте клуба.

Кирилл Венедиктов Георгий Мелкадзе

Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать в «Сочи» под девятым номером.

В нынешнем сезоне чемпионата России Мелкадзе провёл четыре матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее Мелкадзе также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат», вызывался в молодёжную сборную России.