Кито, 25 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Эквадора проведет 25 января второй тур дебатов по законопроекту, разрешающему аборты в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гуаякиль, Эквадор, 2012 год

Законопроект, подготовленный аппаратом омбудсмена, был подан на рассмотрение парламента в июне 2021 года. Анализ документа был поручен комиссии по юстиции, после чего в первоначальный текст были внесены некоторые изменения.

Наиболее спорным стал вопрос о максимальном сроке, до которого разрешено прерывание беременности. В действующем тексте указано, что совершеннолетние пострадавшие могут сделать аборт до 20 недели, в то время как несовершеннолетние — до 22 недели. В случае ограниченности здоровья или интеллекта матери срок будет определяться руководством по терапевтическому аборту министерства здравоохранения.

После оценки ассамблеей законопроект будет передан для рассмотрения президентом республики Гильермо Лассо, который заявил, что наложит на него вето, в случае, если текст будет выходить за рамки конституции.