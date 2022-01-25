Москва, , 14:05 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о штрафах за переводы в нелегальные онлайн-казино, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Третье чтение намечено на 26 января.

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Законопроект вводит штрафы за такие деяния в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — для должностных лиц. Штраф для юрлиц составит от 25% до 40% суммы принятого платежа, минимум — 5 млн рублей.

Таким образом, с принятием закона ни операторы связи, ни банки теперь не могут легально предоставлять такие услуги под угрозой штрафа.

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