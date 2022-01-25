Лондон, 25 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Расследование из-за продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона проведет Скотленд-Ярд. Об этом 25 января сообщила на пресс-конференции глав полиции Лондона Крессида Дик.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходивших на Даунинг-стрит и (правительственной) улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19», — сказала она.

При этом ранее оппозиция Британии и многие представители общественности призвали Джонсона покинуть занимаемый им пост на фоне скандала о многочисленных вечеринках, которые проводились в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия в стране карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог ещё дважды нарушить антиковидные ограничения, введённые в Соединённом Королевстве.