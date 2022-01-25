Москва, 25 января 2022, 14:02 — REGNUM В День студента «Молодая Гвардия Единой России» совместно с победителями конкурса «СтудАктив» открыла первые студенческие коворкинги в шести российских регионах. Мультиформатные пространства уже появились во Владимирской, Пензенской, Свердловской областях, в Татарии, Ставропольском крае и Чувашии. До 31 января МГЕР откроет новые студенческие мультиформатные пространства еще в четырех российских регионах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
В Свердловской области студенческий коворкинг открылся в общежитии Уральского института управления РАНХиГС. В день открытия на базе коворкинга уже прошли дебаты на острые и волнующие темы, такие как вакцинация, стипендии и бесплатное образование.
В Татарии обновленное мультиформатное пространство создано в общежитии №1 Казанского государственного энергетического университета. Открытие коворкинга посетил Министр по делам молодежи Татарии Тимур Сулейманов.
Молодогвардейцы также дали старт региональному конкурсу «СтудШтаб», благодаря которому пространства появятся и в других студенческих общежитиях Республики.
Открылся коворкинг и в Ставропольской централизованной библиотечной системе. Студентов, пришедших на открытие, ждала экскурсия по библиотеке, интересные мастер-классы и встречи, а также праздничный концерт и просмотр фильма.
Напомним, в сентябре 2021 года «Молодая Гвардия Единой России» провела федеральный конкурс для студентов вузов и ссузов по созданию современных комнат общего пользования в общежитиях — «СтудАктив». Всего в конкурсе приняли участие 73 учебных заведения из 61 региона России. По итогам были определены десять регионов-победителей.