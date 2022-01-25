Москва, 25 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В День студента «Молодая Гвардия Единой России» совместно с победителями конкурса «СтудАктив» открыла первые студенческие коворкинги в шести российских регионах. Мультиформатные пространства уже появились во Владимирской, Пензенской, Свердловской областях, в Татарии, Ставропольском крае и Чувашии. До 31 января МГЕР откроет новые студенческие мультиформатные пространства еще в четырех российских регионах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

МГЕР Коворкинг в Казани

«Сегодня в большей части регионов-победителей конкурса «СтудАктив» завершился последний этап — там мы уже открыли коворкинги для студентов вузов и ссузов. Наши победители проделали большой путь для воплощения своих идей в жизнь: от поиска помещений до создания полноценных мультиформатных пространств. В коворкингах есть все условия для интересного и полезного времяпровождения — здесь студенты могут не только отдыхать, но и учиться, готовиться к экзаменам. С 26 по 31 января мы откроем мультиформатные пространства еще в четырех регионах России: они появятся в Саратовской, Амурской, Оренбургской областях и Республике Хакасии», — сказал Антон Демидов.

В Свердловской области студенческий коворкинг открылся в общежитии Уральского института управления РАНХиГС. В день открытия на базе коворкинга уже прошли дебаты на острые и волнующие темы, такие как вакцинация, стипендии и бесплатное образование.

В Татарии обновленное мультиформатное пространство создано в общежитии №1 Казанского государственного энергетического университета. Открытие коворкинга посетил Министр по делам молодежи Татарии Тимур Сулейманов.

Молодогвардейцы также дали старт региональному конкурсу «СтудШтаб», благодаря которому пространства появятся и в других студенческих общежитиях Республики.

Открылся коворкинг и в Ставропольской централизованной библиотечной системе. Студентов, пришедших на открытие, ждала экскурсия по библиотеке, интересные мастер-классы и встречи, а также праздничный концерт и просмотр фильма.

Напомним, в сентябре 2021 года «Молодая Гвардия Единой России» провела федеральный конкурс для студентов вузов и ссузов по созданию современных комнат общего пользования в общежитиях — «СтудАктив». Всего в конкурсе приняли участие 73 учебных заведения из 61 региона России. По итогам были определены десять регионов-победителей.