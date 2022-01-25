Москва, 25 января 2022, 14:01 — REGNUM Изменение энергобаланса Евросоюза говорит о значительных успехах в развитии возобновляемых источников энергии за последнее десятилетие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.
«Например, в этом регионе в 2020 году доля «зеленой генерации» (38,2%, при этом на солнечную ветровую генерацию приходится 20%, а остальное — гидроэнергетика и использование биомассы) впервые превысила генерацию на основе ископаемого топлива (37%). Это объясняется удвоением с 2015 года объемов выработки ветровой и солнечной энергии. При этом в 2020 году сокращение атомной генерации было самым значительным в истории — на 10%», — сказал Понкратов.
Однако, как полагает эксперт, ВИЭ не должны быть самоцелью, так как они имеют массу ограничений.
«В основном вырабатываемая энергия кратно дороже, чем при традиционной тепловой или атомной генерации, а также есть серьезная погодозависимость ветровой и солнечной генерации, и 2021 год показал это европейским странам со всей очевидностью, — сказал экономист. — С позиций экологии использование ископаемого топлива имеет потенциал развития. Например, уже созданы и промышленно внедряются способы использования угля, позволяющие многократно сократить объем выбросов СО2 и полностью исключить выброс твердых частиц».
Между тем, по словам Понкратова, к настоящему времени в энергобалансе ЕС накопились риски и диспропорции.
«Так что оптимальная траектория энергоперехода предполагает планомерное внедрение ВИЭ при сохранении наиболее чистых способов традиционной генерации электроэнергии — в первую очередь атомных станций, гидроэнергетики и газовой генерации, — сказал Понкратов. — Эра чистой энергии возможна только при решении давних технологических задач — практическая реализация реакции термоядерного синтеза, создание суперконденсаторов, сверхпроводимость при нормальных температурах и так далее. Нелишне упомянуть, что тот же водород требует для своего получения значительных объемов углеводородов либо электроэнергии и сегодня является скорее средством накопления и транспортировки энергии, но не ее источником. А самый дешевый способ получения водорода — пиролиз метана (разложение метана при нагревании до 1000 градусов Цельсия), следовательно, значимые объемы газа будут востребованы и в эпоху водородной энергетики».
Поэтому, как полагает эксперт, водородная энергетика, скорее всего, будет лишь недолгим переходным этапом к энергетике на основе термоядерного синтеза.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что отказ от генерации энергии на основе природного газа произойдет в последнюю очередь.
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