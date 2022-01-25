Москва, 25 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Изменение энергобаланса Евросоюза говорит о значительных успехах в развитии возобновляемых источников энергии за последнее десятилетие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Зеленая энергетика в ЕС

«Например, в этом регионе в 2020 году доля «зеленой генерации» (38,2%, при этом на солнечную ветровую генерацию приходится 20%, а остальное — гидроэнергетика и использование биомассы) впервые превысила генерацию на основе ископаемого топлива (37%). Это объясняется удвоением с 2015 года объемов выработки ветровой и солнечной энергии. При этом в 2020 году сокращение атомной генерации было самым значительным в истории — на 10%», — сказал Понкратов.

Однако, как полагает эксперт, ВИЭ не должны быть самоцелью, так как они имеют массу ограничений.

«В основном вырабатываемая энергия кратно дороже, чем при традиционной тепловой или атомной генерации, а также есть серьезная погодозависимость ветровой и солнечной генерации, и 2021 год показал это европейским странам со всей очевидностью, — сказал экономист. — С позиций экологии использование ископаемого топлива имеет потенциал развития. Например, уже созданы и промышленно внедряются способы использования угля, позволяющие многократно сократить объем выбросов СО2 и полностью исключить выброс твердых частиц».

Между тем, по словам Понкратова, к настоящему времени в энергобалансе ЕС накопились риски и диспропорции.

«Так что оптимальная траектория энергоперехода предполагает планомерное внедрение ВИЭ при сохранении наиболее чистых способов традиционной генерации электроэнергии — в первую очередь атомных станций, гидроэнергетики и газовой генерации, — сказал Понкратов. — Эра чистой энергии возможна только при решении давних технологических задач — практическая реализация реакции термоядерного синтеза, создание суперконденсаторов, сверхпроводимость при нормальных температурах и так далее. Нелишне упомянуть, что тот же водород требует для своего получения значительных объемов углеводородов либо электроэнергии и сегодня является скорее средством накопления и транспортировки энергии, но не ее источником. А самый дешевый способ получения водорода — пиролиз метана (разложение метана при нагревании до 1000 градусов Цельсия), следовательно, значимые объемы газа будут востребованы и в эпоху водородной энергетики».

Поэтому, как полагает эксперт, водородная энергетика, скорее всего, будет лишь недолгим переходным этапом к энергетике на основе термоядерного синтеза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что отказ от генерации энергии на основе природного газа произойдет в последнюю очередь.