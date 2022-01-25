Киев, , 14:01 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров с участием партнеров Киева.

Алексей Резников Y27

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По его словам, если в рамках переговоров в Брюсселе или Мюнхене с участием министров обороны США и Британии будет предложено встретиться с Шойгу, то он готов к этому.

Резников также добавил, что украинская сторона не фиксирует угрозы полномасштабного вторжения России на Украину. Данные разведки ВСУ и разведданных стран-партнёров Украины совпадают, но есть разница в интерпретации получаемой информации, отметил он.

Напомним, в последние дни практически все страны Запада консолидируют свою позицию по ситуации вокруг Украины, объявляя Россию безусловным виновником роста напряжённости и обвиняя её в подготовки вторжения в суверенное государство. В ходе последней встречи в Белом доме о единстве взглядов по этому вопросу с союзниками заявил президент США Джо Байден.