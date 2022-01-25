Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии рекомендует не переводить школы на дистанционное обучение как можно дольше. Об этом 25 января на брифинге заявил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе.

В классе Цитата из а/ф «Форма голоса». реж. Наоко Ямада. 2016. Япония

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«За время этой пандемии наибольший ущерб был нанесен здоровью населения и экономике страны. Самый большой ущерб также был нанесен школам и системе образования», — сказал врач.

Он призвал власти страны переводить закрывать школы в последнюю очередь при ухудшении эпидемиологической обстановки, а открывать в первую в сравнении с другими публичными учреждениями при ослаблении карантинных.

Гамкрелидзе сообщил, что из 2300 школ в стране на удалённое обучение перевели только несколько из них.

Стоит отметить, что в Грузии выявили сильное падение уровня обучения при переводе на дистанционный формат. Материал в этом случае осваивался хуже, кроме того, у многих школьников в стране не было гаджетов или интернета для участия в дистанционном обучении.

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