Москва, , 13:59 — REGNUM Природный газ является наиболее чистым среди ископаемых видов топлива, и отказ от генерации энергии на его основе произойдет в последнюю очередь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Природный газ Ratfink1973

«Сейчас перед странами Еврозоны маячит рецессия, необходимы ресурсы для восстановления национальных экономик после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, — сказал Понкратов. — За 2020−2021 годы сильно возросла кредитная нагрузка и наблюдается проедание резервов — так что прагматичные европейцы сосредоточатся на решении внутренних экономических проблем. Одной из фундаментальных проблем и является разбалансировка европейского энергетического рынка, потеря управляемости и утрата внятных ценовых ориентиров».

Как отметил экономист, Европа в среднесрочной перспективе планировала упразднить угольную генерацию, сильно сократить газовую и атомную. Но возобновляемые источники энергии по-прежнему дороги, зависимы от погоды и далеко не так экологичны, как декларируют держатели соответствующих технологий.

«Например, если при сравнении экологичности ветровой и газовой генерации электроэнергии учитывать углеродный след при создании и утилизации ветровой установки, то выработка на основе традиционной парогазовой технологии такого же количества электроэнергии, которую произведет ветровая установка за весь срок эксплуатации, оказывается существенно более выгодной с экологической точки зрения», — сказал Понкратов.

По его словам, как минимум первая половина XXI века будет «эрой метана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что газовый кризис образца 2021 года в Европе был спровоцирован как геополитическими причинами, так и форсированным отказом от ископаемого топлива.

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