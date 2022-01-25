Рим, 25 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Представители леволиберальных партий Италии высказались категорически против возможного выдвижения Франко Фраттини на пост президента страны, передают национальные СМИ во вторник, 25 января.

Sebastian Gabsch Франко Фраттини

По этим данным, кандидатуру бывшего министра иностранных дел, ныне возглавляющего итальянский Институт евразийских исследований, обсуждали днем ранее лидер правоконсервативной «Лиги» Маттео Сальвини и лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Леволибералы уверены, что будущий президент должен непременно быть «европеистом» и «атлантистом». Оба качества должны быть представлены «в чистом виде», отметил глава партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

«Ветры войны, которые дуют над Украиной», должны напоминать, что в вопросах об отношениях будущего президента с Россией «не должно быть и тени двусмысленности», отметили в свою очередь в руководстве Демократической партии.

При этом, если все три правоконсервативные партии и популисты договорятся о какой-либо кандидатуре, одобрение либералов им не понадобится — президент будет утвержден.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый тур закончился безрезультатно. Помимо Фраттини, обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги и некоторых других политиков.