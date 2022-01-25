Москва, , 13:58 — REGNUM Вложение денежных средств в жилую недвижимость, несмотря на теперешнюю ее высокую стоимость, по-прежнему является достаточно стабильным и надежным способом их сохранения, наименее рискованным, хотя и сравнительно низкодоходным, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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«За последние 1,5 года цены на жилую недвижимость массового сегмента по многим регионам выросли более чем на 30%. Изначально это коснулось новостроек на всех стадиях строительства, а затем и вторичного рынка жилья.

Для покупки дополнительного, запасного, инвестиционного объекта требуется уже более высокий бюджет. Ставки по ипотеке выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. Необходимый минимальный первоначальный взнос в денежном выражении также увеличился.

Новая инициатива по возможности направления накопительной части пенсии россиян для приобретения жилья, возможно, будет интересна определенной категории граждан.

Такое вложение, если пенсия будет единственным источником дохода пенсионера после прекращения трудовой деятельности, должно быть очень надежным и лишено рисков потери. Сама деятельность регулятора должны быть четкой и тщательно продуманной.

Очевидно, что многим российским гражданам накопленной части пенсии, скорее всего, может не хватить даже на первоначальный взнос по обычной ипотеке, и хорошо, если будет предусмотрена возможность каких-то льготных условий при использовании данных источников.

Например, снижение минимальной планки первоначального взноса, льготные, самые минимальные ставки по ипотечному кредиту и страховкам, возможность кооперироваться и приобретать объекты в долевую собственность и т. д

При вложении «долгих» денег в дорожающие объекты недвижимости (а недвижимость неукоснительно только растет в цене, как показывает практика), их владелец скорее выиграет, чем проиграет. Ведь в пенсионных фондах деньги, по сути, гораздо быстрее теряют свою ценность от растущей инфляции.

«Пенсионный» механизм может быть в чем-то схож с использованием материнского капитала, который выдается государством при рождении детей и направляется его получателями на обучение детей, ремонт, строительство, покупку жилья для улучшения условий жизни, и тщательно при этом контролируется государственными структурами. Возможности использования «детских» денег сейчас значительно шире, чем «пенсионных».

Накопительная часть пенсии граждан РФ формируется из перечислений работодателей в пенсионные фонды. Эти средства инвестируются управляющими, и доходность их не так велика, как хотелось бы.

При росте тенденции возможного сокращения спроса на недвижимость, которая актуальна для начала 2022 года, появление нового инструмента для приобретения жилья может стать альтернативной поддержкой строительного сектора, если будет принято решение по возможности использования пенсионных накоплений, например, для покупки новостроек.

В качестве инвестиционной покупки такую схему рассматривать будет сложно, так как для последующей продажи приобретенной квартиры (если таковая будет разрешена и возможна), нужно будет, вероятнее всего, пройти массу дополнительных контролирующих структур. А для решения жилищных вопросов своей семьи, наследства, дарения, сдачи в аренду — может вполне подойти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, риелторы предлагают направлять пенсионные накопления российских граждан можно на покупку жилья и земельных участков.

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