Москва, 25 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен искажает ситуацию в угоду зеленому лобби и антироссийской риторике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание руководителя Еврокомиссии о том, что газовый кризис должен ускорить энергопереход.

Урсула фон дер Ляйен

«Эта часть заявления Урсулы фон дер Ляйен представляет собой искажение фактической ситуации в угоду зеленому лобби и антироссийской риторике, — сказал Понкратов. — Газовый кризис образца 2021 года в Европе вызван как геополитическими причинами, так и форсированным отказом от использования ископаемых видов топлива ради возобновляемых источников энергии. И если форсирование четвертого энергоперехода в доковидных условиях и при положительных темпах роста экономик стран Еврозоны было посильным для ведущих европейских стран, то сейчас на кону стоит восстановление экономической активности, защита собственных товаропроизводителей и обеспечение энергетической и продовольственной безопасности».

А для этого, как подчеркнул Понкратов, требуется энергия и сырье, желательно недорого и гарантированно.

«А такое сочетание определений сразу наводит на мысль о российском газе, — сказал Понкратов. — РФ полностью выполняет обязательства по поставкам газа, а европейским потребителям много раз предлагалось продление долгосрочных контрактов на поставки газа, их расширение. Европейские политики отвечали на это заявлениями о необходимости избавления от кабальной зависимости от российских поставок газа, об угрозах для энергетической безопасности Евросоюза при работе с Россией, которая может применить «газовую дубину» для отстаивания своих национальных интересов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что на сегодняшний день энергопереход не завершен, и поэтому частично приходится возвращаться к старым технологиям, основанным на угле.