Москва, 25 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день энергопереход не завершен, и людям частично приходится возвращаться к старым технологиям, основанным на угле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Любой кризис формирует предпосылки для возникновения новых условий, и газовый кризис зимы 2021−2022 годов не будет исключением, — сказал Цыганов. — Например, нефтяной кризис 1973 послужил триггером активизации поиска более экономичных решений, а результаты хорошо видны даже на смене автомобильной моды. До сих пор легко отличить массовые автомобили до 1973 выпуска и после, когда стали значительно популярнее малолитражки. Поэтому современный газовый кризис ускорит поиск новых решений, которые при этом не должны привести к ухудшению экологической ситуации».

При этом, как подчеркнул экономист, в настоящее время энергетический переход еще не завершился и частично приходится возвращаться к старым технологиям, основанным на угле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что сложные ситуации на рынке традиционных энергоносителей ускорят темпы энергетического перехода.