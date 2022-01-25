* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:54 — REGNUM Исмаил Хан, который до захвата афганской провинции Герат талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был командиром народного сопротивления в этой провинции, «совершил большую ошибку», покинув Афганистан. Об этом заявил Ахмадулла Васик, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встречавшийся с бывшим губернатором Герата после его пленения.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Васик написал в Твиттере, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имели злых намерений по отношению к Исмаил Хану и хорошо относились к нему после войны. Он бы попал в плен после того, как афганская армия не оказала сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Герат пал, но радикалы не причинили ему зла и через несколько дней позволили ему уехать в Иран.

Бывший губернатор Герата в прошлом месяце встретился с Ахмадом Масудом, лидером Фронта национального сопротивления Афганистана, и Амир Ханом Моттаки, министром иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время визита в Тегеран.