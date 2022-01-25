Уфа, , 13:59 — REGNUM Новый агропромышленный парк намерены создать в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Концепцию создания парка разработало правительство региона совместно с республиканской корпорацией развития.

Согласно проекту, агропромышленный парк будет обеспечивать сельхозпроизводителей необходимой инфраструктурой для производства, хранения и реализации выпускаемой продукции.

Новый агропромпарк «Юл-Ай» планируют расположить в Салаватском районе на территории, которая прилегает к федеральной автотрассе М-5 «Урал» около села Ишимбаево. Его общая площадь может составить около 8,5 га.

«Реализация этого проекта станет важным шагом на пути к развитию сельскохозяйственной отрасли региона и увеличению числа производителей сельхозпродукции», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что проект создания этого объекта основывается на использовании механизма государственно-частного партнерства, в результате которого функции по строительству, модернизации, реконструкции, обслуживанию и эксплуатации объектов общественной инфраструктуры передаются частному сектору.