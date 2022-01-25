Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде довольна встречей с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом она заявила в эфире радиостанции P1.

Анн Линде Ministerie van Buitenlandse Zaken

По словам дипломата, несмотря на то, что Швеция не является частью оборонного альянса, сотрудничество между Стокгольмом и НАТО углубляется.

В то же время Линде подчеркнула, что самым важным партнером Швеции в области политики безопасности является Финляндия.

«Мы делаем все, чтобы удержать Швецию от войны в любом контексте, и мы очень тесно сотрудничаем с нашими партнерами», — заявила Линде.

Министр также приветствовала запланированную на 26 января встречу представителей России и Украины.

«Мы хотим решить эти вопросы дипломатическим, а не военным путем … В этой напряженной ситуации все шаги, которые можно предпринять для продолжения дипломатии, являются положительными», — отметила она.