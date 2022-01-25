Рига, , 13:51 — REGNUM Законодательные поправки о введении штрафов за публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники в течение более 30 дней в случае, если таковая происходит вне стен музеев, одобрила в первом чтении юридическая комиссия Сейма (парламента) Латвии. Об этом 25 января сообщает агентство LETA.

Флаг Латвии

Согласно указанному законопроекту, предлагается ввести штрафы за публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники вне музеев в течение более чем 30 дней.

При этом для физических лиц предлагается ввести предупреждение или штраф в размере до €350, а для юридических лиц — предупреждение или штраф до €2900. Для того, чтобы эти поправки вступили в силу необходимо их принятие Сеймом в трех чтениях и утверждение президентом прибалтийской республики.

Отметим, такие законодательные поправки появились после того, как с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе была украдена пушка, которую похитили с использованием фронтального погрузчика и сбросили в реку Даугава.