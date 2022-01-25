Москва, 25 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Сокращение в Соединенных Штатах срока лицензий российской «Группы ГАЗ» можно расценивать как усиление давления на Москву, если это не связано с процедурными моментами. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться, они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что это можно будет трактовать, если «это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления».

«Хочется надеяться, что это никоим образом с санкциями не связано», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США всего на 90 дней продлили две так называемые генеральные лицензии российской «Группы ГАЗ» на фоне ситуации вокруг Украины.

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