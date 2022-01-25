Стокгольм, , 14:07 — REGNUM В 2021 году в Швеции разыскивалось более 10 000 человек, которые должны были подвергнуться процедуре депортации. Это связано с тем, что правительство потеряло контроль над миграционной политикой. Об этом вечером 24 января заявил лидер партии «Шведских демократов» Йимми Окессон.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

«Правительство ничего не сделало для улучшения ситуации, наоборот, оно полностью потеряло контроль. И это очень серьезно», — заявил Окессон.

Окессон считает, что полиции нужно предоставить больше возможностей для проверки миграционного статуса находящихся в стране мигрантов.

Присутствовавший в студии министр по делам миграции Швеции Андерс Игеман согласился с Окессоном в том, что сделано было недостаточно.