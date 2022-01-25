Абу-Даби, , 14:16 — REGNUM Силы ПВО контингента армии США в Объединённых Арабских Эмиратах приняли участие в отражении ракетной атаки с территории Йемена. Об этом сообщает Belqees-TV.

Patriot

По данным журналистов, дислоцированные на авиабазе Аль-Дафра комплексы ПВО Patriot сбили две баллистических ракеты, выпущенные йеменскими повстанцами-хуситами.

В Центральном командовании армии США (CENTCOM) подчеркнули, что будут и впредь оказывать поддержку своим региональным союзникам.

«Военные силы США находились в состоянии повышенной боевой готовности во второй за неделю атаки против ОАЭ. Силы США в Аль-Дафре сохраняют бдительность и готовы оперативно отреагировать на подобные угрозы. На авиабазе Аль-Дафра остаётся около 2000 американских солдат и офицеров», — говорится в сообщении CENTCOM.