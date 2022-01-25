Москва, 25 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Приостановка покупки валюты по бюджетному правилу означает принятие мер со стороны Банка России по уменьшению волатильности рубля на валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«В последнюю неделю падение российского рубля стало существенным. С 17 января 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности российская валюта пробила уровни поддержки в 76−77 рублей и к вечеру понедельника впервые с ноября 2020 года достигла значений 79,10 рубля за доллар.

В этих условиях Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила для стабилизации валютного курса российского рубля и предотвращения лавинообразного роста покупок валюты населением.

Бюджетное правило разрешает регулятору покупать валюту на биржевом рынке в случае превышения стоимости российской нефти марки Urals над ценой отсечения, заложенной при формировании бюджета. Цена отсечения в 2022 году составляет $62,20.

Рыночная цена нефти марки Urals сейчас составляет порядка $89 за баррель. Это позволяет устойчиво формировать доходы российского бюджета, а получаемую разницу из-за превышения рыночной цены над ценой отсечения отправлять в Фонд национального благосостояния.

Благоприятная конъюнктура нефтяного рынка позволила Банку России увеличить ежедневные закупки валюты по бюджетному правилу. Так, если в период с 9 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года объем покупки валюты составлял по 25, 9 млрд рублей в день, то в период с 14 января ежедневно на эти цели направлялась сумма в 36,6 млрд рублей.

Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу на период с 14 января по 4 февраля запланирован в объеме 585,9 млрд рублей. 24 января, Банк России сообщил, что принял решение не осуществлять с 15:00 по мск 24 января 2022 года покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

В результате на рынок поступит дополнительная валюта, что позволит нивелировать стабилизировать обменный курс. Действующее бюджетное правило отвязало курс рубля от цен на нефть, но не увеличило предсказуемости на валютном рынке.

В сложившейся ситуации оно потребует ручной подстройки для возобновления покупки валюты. Результаты будут видны к концу января. Это позволит стабилизировать курс рубля.

Дополнительными мерами по стабилизации курса российского рубля могли бы стать проведение интервенций на валютном рынке и рост объема обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В настоящее время все предприятия резиденты должны продавать 50% валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг) на внутреннем валютном рынке России. С 1 июля 2021 года экспортерам несырьевых товаров отменена обязанность возвращать валютную выручку в страну.

Выбор того либо иного инструмента стабилизации внутреннего валютного рынка находится в компетенции Банка России. Сегодня внешний фон для пары доллар/рубль нейтральный.

Нефть растет после очередной коррекции. В ожидании заседания ФРС США пара доллар/рубль может остаться под отметкой 79 рублей за доллар при условии отсутствия негативных новостей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила 24 января с 15:00 по мск.

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