Мыски, Кемеровская область, 25 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Мысках, как в центре шорской культуры, появится этнографический центр с музеем и площадкой для национальных праздников и спортивных состязаний. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил подготовить проект такого комплекса.

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Отметим, что ранее с таким предложением к главе региона обратились представители коренного населения.

Кроме того, Цивилёв поручил включить Мыски в туристический маршрут региона.