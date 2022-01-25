Москва, 25 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Из-за угрозы «беспрецедентным пакетом санкций» из-за Украины России пора объединяться со всеми теми странами, которых Запад считает изгоями: Китайская Народная Республика, Иран, Сирия, Куба, Венесуэла, Никарагуа. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 25 января, заявил член экспертного совета «Сильной России», политический обозреватель Марк Бернардини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Пора учредить принцип в торговле вести обоюдные расчеты не в долларах, а в национальных валютах, рассчитывать ВВП и цену барреля нефти в рублях. И это лишь первые шаги: конечной целью является достижение реальной полной независимости от Соединенных Штатов во всем мире», — отметил эксперт.

По его словам, в совместном заявлении лидеров стран НАТО есть весьма показательное утверждение, ибо на дипломатическом языке случайных или невзвешенных слов не бывает: «Если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину». Означает ли это, что вторжение произошло уже давно? Ведь такими заявлениями украинские фашисты кормят мировую прессу уже восемь лет, подчеркнул Бернардини.

«Никакой угрозы вторжения России на Украину нет, есть угроза вторжения Украины в ДНР и ЛНР. Остальное — провокации США и Великобритании, подхваченные Европейским союзом и ведущими западными СМИ. Есть желание повторить сценарий грузино-осетинской войны 2008 года?» — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Запад высылает сотни миллионов долларов на «поддержание обороноспособности Украины», в частности Лондон направил тридцать военных инструкторов: «Было бы интересно наблюдать реакцию Запада, если бы Россия ответила взаимностью. Вернее, совсем неинтересно, все предельно предсказуемо».

»Есть только одно решение, способное изменить положение дел: признание независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое решение давно пора было принять: сколько мирного населения, женщин, стариков, детей осталось бы в живых», — добавил обозреватель.