Москва, 25 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном увеличении российского кредита для Ирана, но заверил, что итоги российско-иранских переговоров будут доведены до представителей СМИ. Об этом он заявил 25 января журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Контакты между Москвой и Тегераном по результатам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжаться, сказал он. Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси, как сообщало ИА REGNUM, состоялась 19 января в Кремле.

«О субстантивных итогах этих контактов мы будем вас своевременно информировать», — заверил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что после визита Раиси российская сторона может увеличить кредитную линию Тегерану. Иранский президент также заявил, что страны договорились устранить препятствия в торговле.

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