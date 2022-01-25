Калуга, 25 января 2022, 14:17 — REGNUM В социальных сетях распространилось видео с нетрезвыми чиновниками министерства экологии и природных ресурсов Калужской области во главе с замминистра — начальником управления экологического надзора министерства Иваном Глумовым. Об этом 25 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ведомство.
Глава областного Минприроды Владимир Жипа заявил, что сотрудники, нарушившие профессиональную этику, будут уволены.
О произошедшем в министерском кабинете извещён губернатор Владислав Шапша. Прокуратурой области организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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