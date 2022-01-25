Калуга, , 14:17 — REGNUM В социальных сетях распространилось видео с нетрезвыми чиновниками министерства экологии и природных ресурсов Калужской области во главе с замминистра — начальником управления экологического надзора министерства Иваном Глумовым. Об этом 25 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ведомство.

Чиновники Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР

Глава областного Минприроды Владимир Жипа заявил, что сотрудники, нарушившие профессиональную этику, будут уволены.

«Сожалею о случившемся и приму все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились впредь», — отметил Владимир Жипа.

О произошедшем в министерском кабинете извещён губернатор Владислав Шапша. Прокуратурой области организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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