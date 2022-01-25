Нижний Новгород, 25 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 25 января выявили 25 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

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По данным ведомства, четыре случая — завозные. Пациенты приехали из Нигерии, Доминиканы, Израиля и ОАЭ. Один из носителей нового штамма прибыл с территории другого региона России.

Все остальные с подтвержденным заражением «Омикроном» не покидали пределы Нижегородской области.

У большинства носителей заболевание протекает в форме ОРВИ, некоторые госпитализированы в инфекционные стационары. Круг контактных лиц выявлен и обследован, за всеми ведется наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 145 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 224 843 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 244 005 случая заражения коронавирусом, из них 641 — за минувшие сутки. 10 400 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 22 летальных случая зарегистрировано за предыдущий день.