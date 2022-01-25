Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты совместно с профильным вице-губернатором Анатолием Повелием обсудят ситуацию с уборкой снега и отходов в городе. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе парламента Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На заседании Заксобрания Петербурга 26 января пройдет час правительства, на котором выступит вице-губернатор Анатолий Повелий. Представитель исполнительной власти сообщит депутатам о ходе работ по уборке города от снега и о ситуации с вывозом мусора. Парламентарии смогут вступить в обсуждение с вице-губернатором и задать интересующие их вопросы.

«Этой зимой город столкнулся с серьезными проблемами. В результате выпадения осадков сверх нормы городские службы и управляющие компании испытали затруднения с очисткой многих улиц, магистралей, внутриквартальных и дворовых территорий», — сообщил председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Напомним, депутаты заинтересованы в решении сложившихся проблем с уборкой снега и мусора в городе. По инициативе Александра Бельского члены рабочей группы составляют «тепловую карту», которая должна облегчить работу с образовавшейся ситуацией.