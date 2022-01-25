Село Ближняя Игуменка, Белгородская область, 25 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Более 20 собак погибли в частном приюте в селе Ближняя Игуменка Белгородской области. Прокуратура начала проверку, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

Информацию о гибели животных разместили социальные сети. По данным зооволонтёров, неизвестные отравили более 20 собак, содержащихся в приюте.

В прокуратуре намерены дать оценку причинам гибели животных, а также условиям их содержания, соответствии частного приюта требованиям санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм.