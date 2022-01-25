Москва, 25 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина позабавила традиция ректора МГУ Виктора Садовничего угощать студентов своей медовухой.

Medosbornik.ru Медовуха

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«Всё хорошо в меру. Без медовухи не обойтись, но хорошо в меру», — заявил Путин.

Напомним, что ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий угостит студентов университета медовухой по уже давней традиции в честь празднования Татьянина дня.