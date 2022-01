25 января 2022 | Время чтения 7 мин

Александр Белов, , 16:06 — REGNUM Правительство США хотело бы проинформировать граждан, что западная цивилизация на самом деле не рушится. Если кто-либо когда-либо думал иначе, оглядевшись вокруг и заметив огромное число признаков материального и культурного упадка Запада, ему следовало бы немедленно пройти перезагрузку нарративов. Дело в том, что в подобных случаях есть вероятность того, что такие люди стали жертвой ложных повествований, внедренных «экосистемой дезинформации и пропаганды» Кремля «в глобальную информационную среду», пишет Сохраб Ахмари в статье, вышедшей 25 января в The American Conservative.

Василий Фомичев. Сильная отдача

Об этом говорится в «информационном бюллетене», озаглавленном «Пять основных устойчивых дезинформационных нарративов России» и опубликованном на прошлой неделе Государственным департаментом США. Документ прекрасно иллюстрирует, как американские элиты пытаются отрицать реальное положение дел, которое показало бы их неспособность должным образом управлять государством, и считают любое возникающее в результате их ошибок народное недовольство как коварный заговор, вынашиваемый иностранными заговорщиками.

Безусловно, не все пункты в этом документе так уж далеки от действительности. Конечно, отмечает автор, что Кремль «склонен» изображать Россию «вечной жертвой», обеляя «советские преступления» и списывая международную враждебность по отношению к Москве исключительно на «русофобию». Если правящий класс США получает мазохистское удовольствие, считая, что всё историческое наследие страны безнадежно запятнано, то российские власти склоняются к противоположной крайности.

Буш и Михаил Горбачев на саммите в Хельсинки в 1990 году Susan Biddle

Но потом в документе говорится, что «Россия продвигает не соответствующее действительности утверждение о том, что западная цивилизация терпит крах и отклонилась от «традиционных ценностей». Этот пассаж, уверен Ахмари, стоит того, чтобы его привести полностью.

«Закат западной цивилизации — один из старейших дезинформационных тропов России, в которой заявления о «загнивающем Западе» документально зафиксированы с XIX века».

«Подобная дезинформация, основанная на «ценностях», строится на плохо определенных концепциях, в том числе таких, как «традиция», «семейные ценности» и «духовность». Россия утверждает, что она является оплотом так называемых «традиционных ценностей» и традиционных гендерных ролей и служит моральным противовесом «декадансу» США и стран Запада. В частности, президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия «мать» и «отец» и вместо них заменил их «родитель 1 и 2», а министр иностранных дел [Сергей] Лавров написал, что школьники на Западе «узнают в школе, что Иисус Христос был бисексуалом».

Такая манипуляция, заявляет Ахмари, «шокирует», однако сначала стоит разобраться, где тут та самая ложь. Пророчили ли русские мыслители гибель Западу еще в XIX веке? Конечно! Как и многие западные мыслители самых разных мастей, и делать они это начали даже раньше.

Революционные «чудовища» XVIII и XIX веков породили целое созвездие представителей европейской мысли, испытывающих то же чувство цивилизационного кризиса: Франсуа Рене де Шатобриан, Луи Габриэль Амбруаз Бональд, Жозеф де Местр, Хуан Доносо Кортес «и, да», Федор Достоевский — лишь некоторые из ярких имен. И хотя к революционерам себя причислял и Карл Маркс, его имя также можно было добавить в этот список, поскольку он диагностировал неурядицы и бедствия, вызванные укреплением промышленного капитализма и буржуазного либерализма — тех самых сил, против которых выступали реакционеры.

Карл Маркс

Никто не ждет от администрации американского президента Джо Байдена высокой философской проницательности, достаточно было бы самой простой согласованности во внутренних делах и внешней политике. Однако смотреть на западный мир, сложившийся после эпохи просвещения, через призму предшествующей классической и христианской цивилизации, и видеть недостатки современности, — это не «дезинформация».

Являются ли традиции, семейные ценности и духовность «плохо определенными понятиями», задается вопросом автор. Cегодня, после десятилетий — нет, столетий — либеральной политики, направленной на то, чтобы оторвать человека от естественных уз, унаследованных обязательств и своих сообществ, которые раньше окружали его и наполняли существование смыслом, иначе про них, естественно, и не скажешь. Сам термин «семейные ценности» хорошо вскрывает эту трансформацию, поскольку предполагает, что естественная семья — лишь одна из многих ценностей или образов жизни, которые индивид может выбрать в своем стремлении к самоопределению.

Затем стремятся ли либералы в Соединенных Штатах и Западной Европе ниспровергнуть природу и естественное право, семью и традиции? В доказательство того, что это лживый «нарратив» России, Госдепартамент приводит два примера. Прежде всего, то, что западные элиты, по словам российского лидера, воюют войны с самим понятием матери и отца, что совершенно точно.

Так, в прошлом году демократы палаты представителей внесли изменение Постоянные правила своей палаты, убрав «гендерные» ссылки на «отца, мать, сына, дочь, брата, сестру, дядю, тетю, двоюродного брата, племянника, племянницу, мужа, жену, тестя, свекровь, зятя, невестку, шурина, невестку, отчима, пасынка, падчерицу, сводного брата, сводную сестру, внука и внучку». Вместо таких «репрессивных» формулировок новые Постоянные правила предписывают использовать термины, из которых невозможно установить пол человека, например, «родитель, ребенок, ребенок от тех же родителей (sibling), супруга, внук (grandchild)».

Более того, тот же Госдепартамент, который опубликовал информационный бюллетень о российской «дезинформации» и отрицающий войну с формулировками «мать» и «отец», удалил упоминания «матери» и «отца» в заявлениях на получение паспорта США в пользу «гендерно-нейтрального языка» — десять лет назад. И это даже не говоря о безудержном восхвалении западными СМИ «мам» с пенисами и «пап» без пенисов. Западная «антидезинформационная» индустрия может зайти в тупик: Путин, оказывается, говорит правду.

Гей-парад Rosemary Ketchum

Что же касается заявления Лаврова о том, что западные педагоги все чаще изображают Иисуса Христа бисексуалом (или, так или иначе принадлежащим к ЛГБТК-сообществу), это тоже не ложь. Пресс-служба Кремля, комментируя заявление министра иностранных дел, указала на недавнее решение шотландского профсоюза учителей поставить на сцене «Евангелие от Иисуса, Королевы Небесной» (The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven — словом Queen принято обозначать представителей нетрадиционных половых ориентаций) Джо Клиффорда, человека, который идентифицирует себя как женщину и переосмысливает Иисуса как транс-женщину.

Москва могла бы также упомянуть богослова Татсионга Бенни Лью, который, как пишет Inside Higher Ed, в своей «научной» работе предполагает, что «Иисус из Назарета может в некоторых писаниях Нового Завета рассматриваться как женская фигура, а в других писаниях лучше всего интерпретировать его в качестве трансвестита с «гомосексуальными желаниями».

Либералы и шовинисты НАТО не могут усидеть на двух стульях сразу: и защищать такую кощунственную подрывную деятельность, называя ее ярким пример того, что делает западные общества такими чудесно свободными, и одновременно отрицать, что она вообще имеет место.

Большее беспокойство вызывает явная мания американской и западной элит, в том числе представителей Государственного департамента, во всем видеть заговоры. Ибо в конечном счете это здесь и имеет место: своего рода теория заговора обывателей, направленная на то, чтобы оградить западные центры власти от критики снизу. Если простые люди, огромные слои населения, недовольны сегодняшним экономическим, культурным и политическим устройством в таких странах, то, утверждают такие элиты, это исключительно потому, что эти граждане — агенты Кремля или невольные полезные идиоты, а не потому, что нынешние власти не справляются со своими задачами.

Почему в 2016 году подавляющее большинство британских избирателей решили выйти из Евросоюза? Потому что их одурачили русские, а не потому, что проект ЕС служил интересам глобалистов, оставляя не у дел большое число представителей рабочего и среднего класса.

Почему в том же году избиратели в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине вручили свою судьбу Дональду Трампу? Это было из-за продвигаемых Россией мемов в Facebook, а не из-за того, что бывший ведущий реалити-шоу затрагивал волнующие их темы иммиграции, рабочих мест и заработной платы.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Что вызвало гнев желтых жилетов Франции в 2018 году? Как уже можно было бы догадаться: именно российская дезинформация, а не своевольная зеленая политика президента Эммануэля Макрона, из-за которой выросли цены на газ для сельских жителей и рабочего класса.

Почему многим на Западе кажется, что рушится сама цивилизация, что они погружаются в антиутопию? В таком положении дел надо винить не имущественное неравенство, инфляцию, беспорядки, попрание идеалов, критическую расовую теорию, гендерное безумие, перманентный режим карантинных мер из-за коронавируса. Напротив, убеждают западные элиты, винить нужно исключительно «петербургские фермы троллей».