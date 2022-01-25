Афины , 25 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Владельцы автомобилей в Афинах должны использовать цепи противоскольжения из-за продолжающегося снегопада. Об этом сообщили в муниципалитете Афин 24 января. Власти города предупредили водителей о необходимости свести движение к абсолютному минимуму.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

В обращении муниципалитета также говорится, что усилия сосредоточены на сохранении открытых центральных дорог и обеспечении доступа к больницам Афин.

Снегопад обрушился на Грецию с утра 24 января, создав хаос на дорогах. Ожидается, что постепенно затухать снегопад начнет во второй половине дня 25 января.