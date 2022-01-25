Архангельск, 25 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Архангельской области с начала пандемии от ковида скончались 1556 человек. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя регионального правительства Олеся Старжинская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Эта цифра зависит напрямую от количества вакцинированных, — отметила она. — Вакцинированные пациенты не подвержены тем смертельным осложнениям, которые приводят в реанимацию».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области началась ковид-вакцинация подростков.