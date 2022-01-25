Москва, 25 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры со своими французским коллегой Эммануэлем Макроном на тему эскалации на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, телефонный разговор состоится до конца текущей недели.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

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«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», — уточнил официальный представитель Кремля.

Что касается перспективы проведения саммита в «нормандском формате», Песков посоветовал дождаться результатов встречи политсоветников в Париже, которая запланирована на 26 января.

«Они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своём намерении в ближайшее время вновь провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он напомнил, что у него уже было «две весьма продолжительных телеконференции» с президентом России в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры.