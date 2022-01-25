Ереван, 25 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5712 исследований на коронавирус, из которых 1332 показали положительный результат. Об этом 25 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Permkrai.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 353 731 носителя коронавируса. Из них 334 549 справились с инфекцией, в том числе 155 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 9625 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9557 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зарегистрировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 4612 тестов на коронавирус 688 были с положительным результатом. 176 человек медики за сутки признали выздоровевшими, смерти среди пациентов с COVID-19 на зафиксировали.