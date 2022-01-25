Париж, 25 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал цифры заболеваемости COVID-19, которые медленно приближаются к пику, первоначально объявленному на середину января, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«У нас продолжает расти заболеваемость, в основном из-за штамма «Омикрон», и поэтому мы еще не находимся на пике заражения. Итак, у нас есть две слегка несовпадающие по фазе эпидемические волны, которые влияют на страну и требуют, чтобы мы продолжали быть очень бдительными», — пояснил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что девять млн жителей страны не прошли ревакцинацию от коронавируса.