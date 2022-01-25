Стокгольм, 25 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Швеции хочет запретить парковку электросамокатов на велосипедных дорожках и тротуарах, даже если по близости нет специальных парковочных мест. Об этом 25 января сообщила радиостанция Ekot.

Электросамокат

Идея правительства состоит в том, что предлагаемое изменение в законодательстве позволит муниципалитетам перемещать электросамокаты с тротуаров, а также взимать за это плату с компаний.

«Речь идет о том, чтобы дать муниципалитетам немного больше полномочий. Электрические самокаты доступны в качестве хорошего дополнения к видам транспорта, но надо соблюдать порядок», — сказал в эфире радиостанции министр инфраструктуры страны Тумас Энерот.

Законопроект теперь будет представлен для консультаций и, в случае его одобрения, вступит в силу 1 августа.