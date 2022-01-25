Москва, , 13:33 — REGNUM Чечня, несмотря на высокую дотационность, не является безнадежным в плане инвестиционного климата регионом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности», — ответил Песков.

При этом он уточнил, что есть регионы с более высоким потенциалом, а есть те, которым «предстоит ещё наверстывать недоработки».

Напомним, 24 января глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram сообщил, что республика получает ежегодно из федерального бюджета в виде дотаций около 300 млрд рублей. Без этих средств республика не смогла бы просуществовать и месяца, отметил Кадыров.

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