Новосибирск, 25 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области звонки в единую регистратуру по номеру «124» перестанут принимать с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

С начала февраля диспетчеры начнут принимать звонки только по номеру «122».

«Технически всё готово к переходу единой регистратуры на номер «122», проведены все подготовительные мероприятия, — прокомментировал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. — Напоминаю, что записаться на приём к врачу или вызвать врача на дом можно быстрыми и удобными способами — в личном кабинете портала Госуслуг или при помощи телеграм-бота «Мое здоровье НСО».

По номеру «122» можно будет вызвать врача на дом, записаться на приём или вакцинацию, получить консультации.