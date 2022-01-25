Израиль, 25 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Муниципальное управление израильского города Ор-Йегуда отказалось от выступления певца Омера Адама на концерте в честь Дня независимости в 2022 году, сообщает Ynet 24 января.

Robert Bejil Микрофон

За выступление длительностью в 40 минут требуется заплатить 300 тыс. шекелей, и, как сказали источники в мэрии, ни один другой израильский певец не просит за выступление таких денег, тем более в напряженный для страны период.

«За такие деньги мы привезем двух-трех артистов ничем не хуже, чем Омер Адам. Мы ведем финансовую политику в соответствии с тем, что это общественные деньги», — сказали в муниципалитете, где также подтвердили, что в 2019 году этому исполнителю 300 тыс. заплатили, но тогда в стране не было кризиса.

Ранее от услуг Адама на День независимости отказалась мэрия Петах-Тиквы после негативной реакции со стороны местных жителей на новость о том, что этот певец включен в число участников праздника. От имени Омера Адама сообщается, что пока ни с одним муниципалитетом контракт не заключен.

Песня Омера Адама «Какдила» вызвала в Израиле широкий общественный резонанс, многими она считается русофобской. Песня рассказывает о пьющих и гулящих русских девушках, она запрещена к трансляции на радиостанциях страны.