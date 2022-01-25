Омск, 25 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Идея появления в России агломераций хороша в теории, но на практике может оказаться иначе. Такое мнение высказала омский общественный деятель, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Шнейдер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Шнейдер прокомментировала идею главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой.

Читайте также: Кудрин призвал создавать в России крупные агломерации в противовес Москве

«На моей памяти, идея создания агломераций в современной России высказывается уже не в первый раз. В теории идея хороша, но на практике может оказаться иначе. Во-первых, исторически агломерации образовываются десятилетиями, и здесь может возникнуть ряд сложностей, в связи с реализацией искусственным путём. Безусловно, опыт и практика других стран будут максимально полезны. Одна из сложностей — это отсутствие законодательной базы, чётко определяющей понятие и само явление агломерации», — отметила эксперт.

В целом, по её словам, «в связи с имеющимся и сложившимся устройством российской экономики данная мера вряд ли даст положительный результат».

»Наиболее эффективное развитие городских агломераций нуждается в управленческом воздействии, равно как и в достаточных государственных ресурсах. Уровень жизни, к примеру, в Сибири (в Омске) ниже, чем в столице. Поднять этот уровень могло бы перераспределение налогов, в частности, оставление в регионе большей части. На данный момент доходы от крупнейших предприятий страны стекаются в столицу. Регионы же вынуждены довольствоваться малым. Но даже такие меры не смогут полноценно вывести регионы на уровень Москвы, хотя существенно сократят разницу. Федеральный центр априори будет выше по уровню жизни, нежели регионы», — резюмировала Татьяна Шнейдер.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин предложил создавать в России новые агломерации «в противовес Москве», которые соответствовали бы «мировому уровню» и которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку».

Читайте также: Политолог об агломерациях в противовес Москве: «Очередной пример популизма»