Сеул, 25 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи осудило атаку йеменских хуситов на Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы осуждаем ракетные удары по Абу-Даби», — сообщили в МИД Южной Кореи.

В министерстве иностранных дел выразили серьезную обеспокоенность по поводу угроз миру и стабильности на Ближнем Востоке, а также призвали стороны воздержаться от применения силы и разрешить споры мирным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января две баллистические ракеты, которые были запущены по Абу-Даби движением «Ансар Аллах» (хуситы), перехватили ПВО ОАЭ.

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