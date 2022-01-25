Чикаго, США, , 13:26 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Канье Уэст (Йе) пообещал выпустить продолжение прошлогоднего альбома Donda раньше, чем того ожидают фанаты, информирует его друг и коллега Стивен Виктор. Ою этом 25 января рассказал портал NME.

Канье Уэст Jason

Канье выпустил свой долгожданный десятый студийный альбом Donda еще в августе 2021 года после многочисленных задержек.

В последние недели появились слухи о продолжении нового альбома, и Виктор, который работал с Уэстом в качестве исполнительного директора лейбла GOOD Music, заявил в начале этого месяца, что Уэст в настоящее время работает над тем, что он назвал «своим новым шедевром». В новом интервью порталу Complex Виктор заявил, что Donda 2 «выйдет раньше, чем вы думаете». «Сегодня вечером мы уходим отсюда и отправляемся в студию», — сказал он. «Мы работаем над Donda 2. Мы также вносим последние штрихи в новый альбом Pusha T (Терренс Торнтон)».На вопрос о текущем прогрессе в работе над следующим альбомом Уэста Виктор ответил: «Послушайте, это произойдет раньше, чем вы думаете. Процесс начался и не собирается останавливаться».

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