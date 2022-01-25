Архангельск, 25 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Архангельской области началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Известно, что прививку уже сделал первый несовершеннолетний», — сообщил глава ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, накануне Архангельская область получила первую партию антиковидной вакцины для подростков «Спутник М» — по медучреждениям распределят более 900 доз.