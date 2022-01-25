Новосибирск, 25 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам администраций районов проверить качество уборки территорий. Он подчеркнул, что нужно активизировать работу в этом направлении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Уборка снега

«Мы долгое время были озадачены вопросом о том, как привлечь хозяйствующие субъекты к уборке прилегающих территорий, особенно в зимний период. На самом деле существует законодательная база: федеральный закон, который устанавливает порядок содержания территорий, и действующий в его рамках областной закон, который определяет границы этих территорий, — отметил на аппаратном совещании сегодня, 25 января, Локоть. — Этой зимой мы наблюдаем резкое снижение количества составленных протоколов районными администрациями по качеству уборки по сравнению с прошлым годом — почти в 2,5 раза. Судя по статистике, мы недостаточно эффективно пользуемся действующим правовым инструментом».

Он подчеркнул, что через неделю ждёт докладов о результатах: сколько выявлено нарушений, составлено предписаний.