25 января 2022 | Время чтения 6 мин

Трагедия в забайкальской Домне, где сегодня простились с девочкой, растерзанной собаками, подняла градус обсуждений о необходимости убийства бродячих животных на невероятную высоту. И вот уже депутат предлагает разделаться не только с псами, но и людьми, которые их защищают. В соцсетях усмотрели похожесть сложившейся ситуации и вражды между противниками и сторонниками прививок от коронавируса.

Светлана Шаповалова, , 14:11 — REGNUM Слова депутата Забайкальского законодательного собрания Александра Михайлова («Партия пенсионеров России»), предложившего умерщвлять бродячих собак, спровоцировали широкий общественный резонанс в социальных сетях. Особенно шокирующими показались слова парламентария о необходимости также «ставить к стенке» людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать. Невероятно много комментариев опубликовано на сайте ИА «Чита.ру», корреспондент которого как раз и беседовал с народным избранником. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот это фантазии у депутата. Поди зарплату надо поднять. Не хватает у него на умные мысли, идеи и воплощение этих идей в жизнь. Стыдно за власть. За эти слова прокуратуре ответит», — отмечает А.

«Кем бы он ни был, что бы он из себя ни представлял, но он — смелый и решительный человек — один не побоялся сказать правду. Самое главное теперь — не заигрывать с собакоспасителями. Ибо повторится то же самое, как в 2015 году: с ними так же начали заигрывать, наобещали приютов, насулили денег, на этом всё и закончилось. И ни одна собака тогда не пострадала, а, наоборот, поголовье расплодилось в чудовищных многократных размерах. Чиновники, не повторяйте своих ошибок! Хватить издеваться над народом!» — отмечает Кадуцей.

«Наконец-то голос разума. А то все такие либеральные стали, боятся выразить своё мнение. Нельзя допустить ещё одну смерть. Нужно устранить все опасности», — поддерживает Грег.

«Смелый он только сегодня. Когда прокуратура начнет проверку по поводу его высказываний, он сразу пойдет на попятную, скажет, что его неправильно поняли, он другое имел в виду. Помнится мне, как один «выдающийся» деятель в нашем городе уже предлагал отстреливать бомжей», — иронизирует Инга.

Депутат Забайкальского законодательного собрания Александр Михайлов Zaksobr-chita.ru

Напомним, 24 февраля 2011 года тогдашний мэр Читы Анатолий Михалёв на встрече с депутатами гордумы пожаловался на то, что городских бомжей нельзя отстреливать:

«Бомжи — это беда. С этой бедой рады бы… Но, к сожалению, мы не имеем права лицензию на отстрел отдавать. Мы с вами подписали конвенцию о правах человека, и каждый избирает себе такой способ жизни, который ему нравится». Позднее он признался, что его слова были неудачной шуткой.

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«Он не только призвал умерщвлять животных! Он предложил убивать людей! ЛЮДЕЙ! Всё правильно, вы считаете? То есть бабушку, на последние деньги кормящую зимой Тузика, чтоб он людей не жрал, поставить к стенке?! Это правильно?!» — возмущается «Дочь добра».

«Призыв к казни создателя закона об ответственном обращении с животными налицо. Интересно, создателя этого закона сначала лишат депутаткой неприкосновенности или обойдутся без пустых формальностей», — рассуждает Владимир.

«Если посмотреть, в США стреляют собак, в Европе, в Китае, в Японии, а в России вдруг нельзя этого делать, а учили нашу власть Европа и Америка. Получается, одна сторона ненавидит власть зоозащитников и собак, другая сторона ненавидит власть и тех, кто против собак, люди разделяются так же, как, например, с ковидом. Не помню, кто там у китайцев сидит на берегу и смотрит, как две стороны воюют друг против друга, то ли тигр, то ли обезьяна, современные войны так и ведутся», — замечает другой участник дискуссии.

«Народ, а теперь и депутаты после этого случая совсем потеряли разум. Под каждой новостью — отстрелять, убить. А никто не задумался, что найдутся дебилы, которые это примут как инструкцию к применению. И где гарантии, что они не начнут палить во всё, что движется, и в один момент не стрельнут в хозяина с собакой. Никто не говорит, что не надо принимать мер, но меры должны быть адекватными. Ловите, усыпляйте, кремируйте.

Это будет более гуманно по отношению к тем же собакам и экономически выгоднее, чем строить и содержать собак в приютах. Что же он не высказывается, что чинуш за коррупцию надо казнить, как в КНР?» — спрашиваем М.В.П.

«Напомним, 13 марта 2015 года в Чите, в районе ул. Балейская стая собак насмерть загрызла 9-летнего мальчика. В отношении занимавшего тогда пост начальника городского комитат ЖКХ Андрея Галиморданова было заведено уголовное дело по ст. ст. 293 УК РФ («Халатность»). Рассмотрение дела в суде откладывалось шесть раз, в итоге Галиморданов, оценив представленные государственным обвинителем суду доказательства, обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела на основании постановления Государственной думы от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Суд удовлетворил данное ходатайство и прекратил в отношении подсудимого уголовное дело по не реабилитирующим обстоятельствам, сообщается на сайте прокуратуры России. А чего не расстреляли?» — напоминает другой участник дискуссии.

«Зло порождает зло. На примере взрослых из малолетних садистов вырастают взрослые садисты. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил Забайкальский край в лидеры по числу детских преступлений», — отмечает другой участник дискуссии.

Бездомные щенки Mojpe

«Я не защитник бездомных собак, но заявлять такое чудовищно! Есть проблема, нужно решать ее комплексно, как раз для этого вам и дана власть», — считает Вячеслав С.

«Нужно решить вопрос с человеком, который, поиграв с щеночком, выбрасывает его на улицу. Нужно ужесточить контроль за домашними животными. Чтоб состояли на учете в ветклинике, паспорт, чип, и если собака на улице и ее не ищут, найти хозяев и наказать. Также контроль заводчиков, чтобы не выкидывали бракованный помет, и те, кто покупает щенка, обязательно стерилизовали.

Заводчиком может стать только по определенным критериям и так далее. Расстрел собак не решит проблему, она будет всегда. А собака не виновата, что человек возомнил себя царем», — отмечает Екатерина.

Как сообщало ИА REGNUM, в забайкальской Домне сегодня, 25 января, простились с семилетней девочкой, которую растерзала свора собак. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе встречи с жителями села Домна, где после нападения собак погиб 7-летний ребёнок, заявил, что намерен добиваться изменений в федеральный закон и попросил у забайкальцев поддержки.

«Мы огромные деньги тратим на то, чтобы собак лелеять, а детей не можем за счёт бюджета лечить. Зоозащитники тоже пусть лучше помогают больным детям или другой полезной деятельностью займутся», — сказал забайкальский депутат Александр Михайлов.

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