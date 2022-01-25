Пекин, , 13:23 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поддерживает действия властей Казахстана при подавлении массовых беспорядков в стране. Об этом он заявил 25 января в ходе онлайн-саммита глав стран Туркестана и КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать «цветную революцию» в регионе, вмешательства во внутренние дела под предлогом прав человека, чтобы подорвать спокойную жизнь наших народов», — сказал глава КНР.

Он выразил готовность помочь Казахстану. Также Си Цзиньпин заявил о своей уверенности, что под руководством президента республики Касым-Жомарта Токаева казахстанский народ придёт к «светлому будущему».

Глава КНР подчеркнул, что в основе политики Пекина находится «добрососедство». Он выразил готовность расширять контакты с соседними странами.

Напомним, массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января. Токаев заявил, что нападения совершают десятки тысяч террористов, которыми управляют «внешние силы». В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.

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